Separatiștii de la Tiraspol oferă elevilor din stânga Nistrului diplome rusești

Administrația de la Tiraspol susține că a început să le ofere absolvenților din stânga Nistrului diplome după modelul celor din Federația Rusă. Primele 160 de documente ar fi fost înmânate pe 17 septembrie elevilor claselor a IX-a și a XI-a. Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău spune că nu deține informații despre eventuale înțelegeri dintre Tiraspol și Moscova în acest sens.

Potrivit presei din regiunea transnistreană, 142 dintre cele 157 de instituții de învățământ general din stânga Nistrului ar fi fost acreditate în Federația Rusă. Administrația de la Tiraspol afirmă că acest lucru le permite să elibereze absolvenților diplome rusești.

Cele 160 de diplome distribuite pe 17 septembrie ar fi fost tipărite în Rusia, la întreprinderea Gosznak. Nu este clar în ce condiții documentele au fost aduse în regiunea transnistreană.

Diplomele au fost înmânate de Vitalii Neagu, vicepremier în administrația de la Tiraspol.

„Am trecut de o anumită etapă a înțelegerilor cu Rusia. Oricine ar avea îndoieli, acesta este într-adevăr un document al Federației Ruse”, a declarat Neagu, potrivit presei din regiune.

Acesta a mai susținut că Moscova ar facilita continuarea studiilor în Rusia pentru tinerii din stânga Nistrului.

La Chișinău, Ministerul Educației și Cercetării spune că nu are informații despre modul în care sunt eliberate aceste diplome și nici despre existența unor înțelegeri privind apropierea sistemului educațional din regiune de cel rusesc.

Tatiana Gherștega, șefa Direcției Cadrul Național al Calificărilor din cadrul Ministerului Educației, presupune că diplomele rusești sunt oferite în paralel cu documentele eliberate în regiunea transnistreană.

„Cred că diplomele rusești se dau în paralel și, cu aceste diplome, ei pleacă în Rusia. De facto, ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și la noi vin cu diplome din regiunea transnistreană”, a declarat Gherștega.

Absolvenții din stânga Nistrului care vor să-și continue studiile în instituțiile aflate sub controlul autorităților constituționale beneficiază de recunoașterea automată a actelor pentru clasele a IX-a și a XI-a. Documentele sunt transcrise în formatul oficial al Ministerului Educației și pot fi utilizate inclusiv pentru continuarea studiilor peste hotare.

Potrivit datelor pentru 2026, aproximativ 250 de elevi din regiunea transnistreană și-au perfectat actele la Chișinău pentru a pleca la studii în străinătate.

Apariția diplomelor rusești vine după ce autoritățile de la Chișinău au propus o altă direcție pentru instituțiile de învățământ din regiune.

În aprilie, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus ca școlile cu predare în așa-numita „limbă moldovenească”, în grafie chirilică, să treacă, începând cu 1 septembrie 2026, la programa oficială din Republica Moldova și la predarea în limba română. Propunerea a fost respinsă de Tiraspol.

Ministerul Educației a propus și acreditarea instituțiilor din stânga Nistrului în sistemul național de învățământ, însă demersurile nu au fost acceptate.

În prezent, în regiunea transnistreană funcționează opt instituții de învățământ cu predare în limba română și grafie latină, subordonate Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău.