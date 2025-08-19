Protest la Președinție: Interlopii lui Șor caută provocări

Organizația criminală „Șor”, prin persoane interpuse, a implicat minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, promițându-le plăți ilegale pentru a crea dezbinare și a instiga la ură.

Potrivit Poliției, în această seară, cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost aduși la proteste plătite, desfășurate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din Chișinău.

Aceștia au fost dirijați să provoace, prin acțiuni agresive, forțele de ordine.

Totodată, pentru restabilirea ordinii, Poliția și Carabinierii au intervenit imediat și au escortat la sediile de poliție 28 de persoane care au manifestat comportament violent față de angajații MAI.

De asemenea, autoritățile subliniază că sancționarea tentativelor de destabilizare ține strict de comiterea unei infracțiuni, fără legătură cu etnia sau limba vorbită.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu cadă pradă promisiunilor financiare ilegale și reamintește că implicarea minorilor în acțiuni ilegale se pedepsește dur.