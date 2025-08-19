Fiscul blochează conturile Victoriei Furtună și ale portavocii Kremlinului, Russia Today

Serviciul Fiscal de Stat a blocat un alt cont bancar al Victoriei Furtună, dar și un cont bancar deschis în R. Moldova al portavocii Kremlinului – Russia Today. Deciziile semnate de directorul SFS, Olga Golban, au fost publicate în ediția de azi a Monitorului Oficial.

Astfel, a fost blocat contul bancar al Victoriei Furtună, deschis la „FinComBank”, dar și contul Russia Today, destinat transferurilor bănești în adresa persoanelor fizice, deschis la VictoriaBank.

În ambele cazuri, se arată în deciziile Fiscului, măsurile au fost adoptate având la bază sesizările depuse de reprezentanții băncilor sus-menționate.