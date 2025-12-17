Zelenski, după declarația lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se pregătește pentru încă „un an de război” împotriva Ucrainei, miercuri, după declarația omologului său de la Moscova, Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează negocierile.

„Astăzi, am auzit încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”, a spus liderul Ucrainei în mesajul său de miercuri seară, citat de France 24.

Zelenski, care va participa la summitul liderilor europeni de joi, le-a solicitat aliaților Ucrainei să asigure sprijin pentru Kiev și să arate Rusiei că este „inutilă” continuarea războiului.

„Rezultatul acestor întâlniri – rezultatul pentru Europa – trebuie să fie de așa natură încât Rusia să simtă că dorința sa de a continua lupta anul viitor va fi inutilă, deoarece Ucraina va avea sprijin”, a mai spus președintele ucrainean.

Joi, la Bruxelles, el va încerca să îi convingă pe partenerii europeni să folosească activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, chiar dacă Washingtonul presează țările UE să nu recurgă la un astfel de plan, a dezvăluit un oficial ucrainean de rang înalt pentru AFP.

„Administrația SUA presează țările europene să abandoneze ideea de a utiliza active rusești pentru a sprijini Ucraina”, a declarat sursa, adăugând că Zelenski „va merge la Bruxelles pentru a motiva țările europene să adopte această decizie”.

Ce declarase Vladimir Putin

Miercuri, liderul rus și-a exprimat încrederea că obiectivele „operațiunii militare speciale”, sintagma folosită de Kremlin în privința războiului din Ucraina, „vor fi atinse”. El a spus că Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare în cazul în care Kievul și „stăpânii săi” abandonează negocierile, potrivit Reuters.

Putin susține că forțele ruse au preluat inițiativa strategică de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina și a promis să extindă așa-numita zonă tampon de securitate a Moscovei.

El i-a numit „purceluși europeni” pe aliații Ucrainei de pe continent și susține că aceștia voiau să profite de un eventual colaps al Rusiei și să își ia „revanșa” pentru pierderi din trecut.

„Ei au crezut că vor distruge și destructura Rusia în puțin timp. Iar purcelușii europeni s-au alăturat imediat acțiunii administrației americane anterioare (a președintelui Joe Biden n.red), cu speranța de a profita de pe urma colapsului țării noastre, de a recupera ceea ce au pierdut în perioade istorice anterioare și de a-și lua revanșa”, a declarat Vladimir Putin, miercuri, în cadrul unei reuniuni a comandamentului armatei ruse, transmite EFE, potrivit Agerpres.