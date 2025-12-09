Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei

Vladimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană.

„Intenționăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem aceasta, în virtutea legii ucrainene, a constituției noastre și a dreptului internațional. Și noi nu avem de asemenea niciun drept moral”, a declarat președintele ucrainean în timpul unei conferințe de presă online, informează AFP.

„Rusia insistă ca noi să cedăm teritorii, însă noi nu vrem să cedăm nimic. Noi luptăm pentru aceasta, după cum foarte bine știți”, a adăugat el, precizând că SUA caută să găsească un „compromis” asupra acestui punct.

„Sunt probleme dificile privind teritoriile și deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis”, a afirmat Zelenski.

Întâlniri cu liderii europeni și lucrul la planul american de pace

Liderul ucrainean a făcut aceste declarații după o întrevedere la Londra cu lideri europeni.

El a declarat că responsabili în domeniul securității ucraineni și europeni vor conlucra asupra versiunii planului propus de negociatorii americani, după întoarcerea acestora de la o întrevedere la Kremlin săptămâna trecută.

„Vom lucra asupra acestor 20 de puncte (ale planului). Nu ne place tot ce au adus (de la Moscova) partenerii noștri”, a declarat el.

Potrivit lui Zelenski, această nouă versiune a planului, după o conlucrare între Kiev și europeni, ar putea fi gata marți seara și trimisă la Washington.

El a menționat de asemenea discuții asupra unei înțelegeri pentru „garanții de securitate”. „Esențialul este de a ști ce vor fi dispuși să facă partenerii noștri în cazul unei noi agresiuni din partea Rusiei. Până acum, eu nu am primit niciun răspuns la această întrebare”, a spus liderul ucrainean.

După o scurtă trecere luni seara pe la Bruxelles, unde el urmează să aibă întrevederi responsabili ai NATO și UE, Zelenski a afirmat că se va deplasa în Italia în noaptea de luni spre marți.

Cu puțin timp înainte de discuțiile de la Londra, un important responsabil apropiat de acest dosar a declarat pentru AFP că problema teritorială rămâne „cea mai problematică”. Rusia, care controlează peste 80% din Donbas, vrea să obțină întreg acest teritoriu, cerere respinsă se nenumărate ori de Kiev.