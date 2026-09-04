1.200 de euro pentru permise de ședere: Un șef de secție din IGM, cercetat

Un grup de persoane, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI, este cercetat într-o cauză penală privind traficul de influență.

Potrivit materialelor cauzei, suspecții ar fi pretins și primit mijloace bănești de la un cetățean, susținând că au influență asupra unor persoane publice din cadrul IGM și că le pot determina să adopte decizii favorabile privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pentru cetățeni străini.

Astfel, în perioada mai–iunie 2026, unul dintre bănuiți ar fi pretins și primit, în două tranșe, pentru sine și pentru alte persoane, suma totală de 1.200 de euro, câte 150 de euro pentru fiecare dintre cei opt cetățeni străini pentru care urma să fie facilitată obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.

În rezultatul perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate obiecte, documente și telefoane mobile, relevante pentru cauza penală.

În urma măsurilor procesuale întreprinse, un bărbat a fost reținut, iar ulterior, la demersul procurorilor, a fost plasat în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, șeful de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI figurează în dosar în calitate de bănuit.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a identificării tuturor persoanelor implicate.

Precizăm că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.