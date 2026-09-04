Giorgia Meloni devine cel mai longeviv premier al Italiei din istoria republicii

Meloni a depășit recordul celui de-al doilea guvern condus de Silvio Berlusconi, care s-a menținut 1.412 zile, între 2001 și 2005.

Lidera partidului Frații Italiei, în vârstă de 49 de ani, a depus jurământul pe 22 octombrie 2022, devenind prima femeie care conduce Guvernul Italiei.

Recordul este cu atât mai important cu cât politica italiană a fost marcată de numeroase schimbări de guvern. În cei 80 de ani de republică, Italia a avut 68 de cabinete, cu o durată medie de aproximativ 13 luni.

Totuși, Berlusconi rămâne premierul cu cea mai lungă perioadă totală petrecută în funcție, cumulând peste nouă ani în fruntea mai multor guverne. În acest clasament, Meloni ocupă locul al șaptelea.

Giorgia Meloni prezintă stabilitatea cabinetului său drept una dintre principalele realizări politice. Partidul său va marca recordul printr-un miting organizat la Bari, unde premierul urmează să susțină un discurs.

Criticii săi susțin însă că longevitatea guvernului nu ar trebui transformată într-un obiectiv în sine și acuză executivul de stagnare politică.