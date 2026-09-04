De la Ștefan cel Mare la tricolor. Povestea celor 45 de drapele istorice ale Moldovei

O colecție de 45 de replici ale drapelelor istorice ale Moldovei, care acoperă mai multe perioade, de la epoca lui Ștefan cel Mare până la actualul tricolor al Republicii Moldova, este păstrată la Muzeul Serviciului Vamal. Stindardele din colecția lui Petru Costin au fost prezentate de-a lungul timpului atât în țară, cât și peste hotare, inclusiv în Parlamentul României.

Potrivit colecționarului, replicile au fost realizate cu respectarea modelelor istorice, iar colecția cuprinde stindardele consemnate în diferite perioade ale istoriei Moldovei.

„Am executat 45 de drapele, toate stindardele consemnate de istorie. În perioada Republicii Democratice Moldovenești, în anii 1917–1918, au fost emise vreo trei drapele, care se asemănau foarte mult între ele”, a povestit Petru Costin.

Colecția urmărește evoluția simbolurilor de-a lungul mai multor epoci, de la vechile însemne până la drapelul Republicii Moldova din prezent.

Printre exponate se numără și două drapele atribuite perioadelor lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, reconstituite în baza unor izvoare istorice.

Petru Costin spune că unul dintre stindarde a fost refăcut pornind de la un desen care reprezenta o scenă de luptă din perioada lui Ștefan cel Mare.

„Sunt două drapele – ale lui Petru Rareș și ale lui Ștefan cel Mare – care până atunci nu fuseseră incluse în nicio carte. Însă mi-a atras atenția un desen istoric: în timpul luptei, un soldat din oastea lui Ștefan cel Mare a ilustrat cum un ostaș purta drapelul de cavalerie. Acest stindard nu mai apăruse niciodată în nicio colecție”, a relatat colecționarul.

Potrivit acestuia, drapelul a fost reconstituit împreună cu istoricul Vitalie Ciobanu, ținându-se cont de proporțiile umane și de dimensiunile sabiei reprezentate în desen. Ulterior, spune Costin, stindardul a fost inclus în Enciclopedia Republicii Moldova.

Colecția nu este prezentată exclusiv la Muzeul Serviciului Vamal. De-a lungul timpului, o parte dintre stindarde au fost expuse la diferite evenimente din Republica Moldova și din străinătate.

Prima expoziție a fost organizată pe 27 aprilie, de Ziua Drapelului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde colecția a putut fi vizitată timp de o lună.

Ulterior, drapelele au fost prezentate și în Europa, iar recent 34 de exemplare din colecție au fost expuse în Parlamentul României.

„Expozițiile au continuat și în Europa, iar recent stindardele s-au întors acasă, după ce au fost expuse în Parlamentul României, unde am prezentat 34 de exemplare din colecție”, a precizat Petru Costin.

Două dintre drapelele asociate perioadei lui Ștefan cel Mare au fost folosite și la paradele militare desfășurate în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit colecționarului, acestea au deschis paradele organizate cu ocazia aniversărilor de 20, 25, 30 și 35 de ani.