Avocatul preotului din Dereneu, amendat cu 3.000 de lei pentru comportament ofensator

Avocatul Marin Sardari a fost sancționat disciplinar cu o amendă de 3.000 de lei după ce Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților din Republica Moldova a constatat că acesta a avut un comportament incompatibil cu demnitatea profesiei în timpul unui incident produs la Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă.

Avocatul Marin Sardari este cunoscut publicului ca fiind avocatul preotului din Dereneu.

Potrivit deciziei Comisiei pentru etică și disciplină, incidentul a avut loc la 26 noiembrie 2025, în incinta instanței, în contextul examinării unui dosar penal. Plângerea a fost depusă de judecătoarea Alexandra Smolnițchi, care a reclamat comportamentul avocatului în timpul și în afara ședinței de judecată.

Conform plângerii, Marin Sardari nu mai avea statut procesual în cauza respectivă după ce fusese înlăturat anterior pentru neprezentări repetate. Judecătoarea a susținut că, înainte de începerea înregistrării ședinței, avocatul ar fi folosit expresii ofensatoare la adresa sa. Ulterior, după pornirea înregistrării, acesta ar fi continuat să manifeste un comportament contrar normelor de etică, intervenind peste judecătoare și provocând întreruperea ședinței.

Plângerea mai relata că, după ieșirea din sala de judecată, avocatul ar fi urmărit-o pe judecătoare până la cancelarie și ar fi continuat să o jignească. Pentru susținerea celor reclamate au fost indicate înregistrări audio și video, precum și martori.

Comisia a analizat probele și declarațiile martorilor și a constatat că expresiile atribuite avocatului au reprezentat atacuri personale la adresa judecătoarei, nu simple critici juridice sau obiecții procedurale. Potrivit deciziei, materialele audio-video și declarațiile suplimentare au confirmat caracterul ofensator al comportamentului.

În apărarea sa, Marin Sardari a negat acuzațiile și a susținut că plângerea este una declarativă și lipsită de probe suficiente. El a argumentat că, în situația respectivă, a acționat în calitate de persoană privată și de participant într-un dosar penal, nu în exercitarea profesiei de avocat. Totodată, a susținut că intervențiile sale reprezentau critici privind pretinse ilegalități.

Comisia nu a acceptat însă această justificare. Potrivit deciziei, „chiar și în afara exercitării mandatului avocațial, apărătorul are obligația de a avea o conduită care să nu compromită imaginea profesiei, cu atât mai mult atunci când se află într o instanță de judecată”.

Normele invocate de Comisie prevăd că avocatul trebuie să respecte solemnitatea ședințelor de judecată, să pledeze cu demnitate și să se abțină de la expresii care pot ofensa instanța sau participanții la proces. Codul deontologic impune, de asemenea, un comportament respectuos și demn în fața instanțelor.

Într-o procedură separată, Comisia a examinat și informațiile prezentate de Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă privind comportamentul lui Sardari în raport cu polițiștii.

„Comisia nu se expune asupra existenței sau inexistenței faptelor contravenționale invocate de Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă, aceste aspecte urmând a fi examinate de autoritățile competente”, se arată în decizie.

În urma examinării cazului, Comisia pentru etică și disciplină a stabilit existența unei abateri disciplinare și a aplicat o amendă de 3.000 de lei. Banii urmează să fie achitați în bugetul Uniunii Avocaților. Dacă amenda nu este plătită în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, activitatea avocatului poate fi suspendată, potrivit deciziei.

Decizia a fost adoptată la 3 august 2026 și poate fi contestată în contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Marin Sardari este avocatul preotului din Dereneu, ambii fiind reținuți de poliție în urma scandalului izbucnit la biserică în această iarnă.

Ulterior, Marin Sardari a fost eliberat, după ce instanța de judecată a respins demersul procurorilor privind aplicarea unei măsuri preventive în cazul său, pe motiv că reținerea sa s-ar fi făcut fără informarea Uniunii Avocaților.