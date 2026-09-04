VIDEO: Rușii au lovit în inima Kievului: O dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei

Sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din centrul Kievului a fost lovit vineri de o dronă rusească, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Mediafax.

O dronă rusească a lovit Serviciul de Securitate al Ucrainei

„Din păcate, o dronă rusească a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodîmrska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia”, a transmis Zelenski pe platforma X, după o discuție cu șeful interimar al SBU, Oleksandr Poklad.

Președintele ucrainean a precizat că drona a fost îndreptată direct către biroul șefului SBU, aflat în clădirea atacată.

„I-am cerut lui Poklad să ofere rușilor un răspuns adecvat și concret pentru acest atac și, dacă va fi posibil, unul care să oglindească această lovitură, atunci când totul va fi pregătit. Armata noastră va sprijini acest răspuns”, a declarat Zelenski.

Toate serviciile de intervenție au fost mobilizate la locul atacului. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, cinci persoane au fost rănite.

⚡️ BREAKING: Attempted assassination of the head of Ukraine’s intelligence service



Russian Shahed drone strikes the Security Service of Ukraine (SBU) building in Kyiv.



President Zelenskyy said the following:



“The drone was directed straight at the office of the head of the SBU… pic.twitter.com/DRax4RI0Kb — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026