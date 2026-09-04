Salariu mai mic și navetă la Chișinău. De ce a acceptat Claudiu Năsui să intre în Guvern

Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, susține că a acceptat să vină în Guvernul Republicii Moldova deși veniturile pe care le avea în România erau „semnificativ mai mari”. Oficialul spune că decizia nu a fost una ușoară, dar că vede în Republica Moldova oportunitatea de a pune în practică reformele economice pe care le-a promovat în ultimii zece ani.

Năsui a povestit că venirea la Chișinău presupune inclusiv renunțarea la mandatul de parlamentar pe care îl deține în România.

„Recunosc că nu mi-a fost ușor, în sensul că eu trebuie să-mi dau demisia din Parlamentul din România, unde sunt de 10 ani și unde aveam multe proiecte, am multe lucruri pe care le fac. Și să-ți schimbi așa radical viața nu este un lucru ușor. Dar e un lucru pe care îmi doresc să-l fac”, a declarat ministrul.

Unul dintre motivele care l-au determinat să accepte propunerea ar fi fost viziunea premierului Vasile Tofan privind dezvoltarea Republicii Moldova.

Potrivit lui Năsui, cei doi s-au cunoscut cu doar câteva zile înainte ca Tofan să fie învestit în funcția de prim-ministru. Primul contact a avut loc după ce actualul ministru a primit un apel de la un număr pe care nu îl cunoștea.

„Am primit un telefon de la un număr pe care atunci nu-l cunoșteam și am răspuns și era dânsul. Cred că dacă implementează viziunea lui pentru Republica Moldova, aici va fi o zonă extraordinară”, a relatat Năsui.

Ulterior, acesta a primit propunerea de a face parte din Guvern. Ministrul afirmă că a văzut în ofertă o oportunitate de a contribui la modernizarea economiei Republicii Moldova.

„Cred în ideile pe care le-am susținut timp de 10 ani de zile și pentru că cred că e o oportunitate extraordinară pentru Republica Moldova cu Guvernul Tofan ca ele să ajute și să poată aici contribui la dezvoltarea Republicii Moldova”, a spus oficialul.

Trecerea de la Parlamentul României la Guvernul de la Chișinău presupune însă și o reducere a veniturilor. Întrebat dacă veniturile pe care le avea în România erau mai mari decât salariul pe care îl va primi în calitate de ministru, Năsui a răspuns că diferența este una semnificativă.

„Semnificativ mai mari. Plus că aici am alte costuri pe care acolo nu le-aș fi avut, dar am venit pentru că simt că aici e o oportunitate de a face aceste reforme și de a reuși să fii parte dintr-o poveste de succes, ceea ce mi se pare că este extraordinar”, a declarat Claudiu Năsui.

Ministrul intenționează să se stabilească la Chișinău, însă, pentru moment, mai are de finalizat procedurile legate de renunțarea la mandatul său din Parlamentul României.

„Mai am de finalizat niște proceduri de demisie din Parlamentul din România, pentru că sunt într-o situație de incompatibilitate. Am o perioadă în care se rezolvă această situație, lucru pe care îl fac chiar acum. Și o să-mi găsesc un loc”, a explicat Năsui.

Întrebat dacă se va stabili la Chișinău, acesta a răspuns: „Absolut. O să mai fac naveta și un timp, dar o să fiu mai mult aici”.

Claudiu Năsui a preluat funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării pe 28 august, după remanierea guvernamentală în urma căreia Eugeniu Osmochescu a trecut la conducerea Ministerului Agriculturii.