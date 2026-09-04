MAI, după ce manifestanți au scandat, la ușă „statul tace, femeile mor”: Activiști și avocați cer patru demisii și măsuri concrete

Manifestanții care au protestat, astăzi, la MAI, scandând „statul tace, femeile mor”, în contextul crimei teribile de la Măgdăcești, unde Ana, mamă a trei copii, a fost ucisă de propriul soț, au cerut măsuri concrete împotriva violenței în familie, dar și patru demisii necondiționate. „Înțelegem gravitatea situației și necesitatea unor acțiuni concrete, astfel încât femeile aflate în situații de risc să beneficieze de protecție reală și de o intervenție rapidă din partea autorităților”, a menționat, ulterior, ministerul, într-o reacție făcută publică.

„Am avut o discuție cu doamna ministră, am cerut necondiționat 4 demisii: a șefului IP Criuleni, a adjunctului său pe ordinea publică, care este direct responsabil de executarea ordonanțelor de protecție, a șefului de sector, care era la câțiva pași de la casa Anei și, de asemenea, demisia inspectorului din sector nemijlocit responsabil pentru luarea la evidență a agresorului și supravegherea execuției acestei ordonanțe de protecție. Noi cerem aceste demisii în următoarele zile”, a menționat avocata Doina Ioana Străisteanu.

Ministerul Afacerilor Interne a venit cu o reacție publică, după discuțiile cu reprezentanții manifestanților care au protestat la sediul MAI.

„În contextul protestului desfășurat astăzi în fața Ministerului Afacerilor Interne, conducerea MAI a discutat cu opt reprezentante ale grupului care a organizat protestul. Au fost discutate inclusiv cele cinci măsuri de urgență anunțate de premier. Înțelegem gravitatea situației și necesitatea unor acțiuni concrete, astfel încât femeile aflate în situații de risc să beneficieze de protecție reală și de o intervenție rapidă din partea autorităților”, comunică MAI.