Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului, adresată tuturor credincioșilor din cuprinsul Patriarhiei Române, inclusiv celor din spațiul canonic al Mitropoliei Basarabiei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a transmis o scrisoare pastorală pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului, adresată tuturor credincioșilor din cuprinsul Patriarhiei Române, inclusiv celor din spațiul canonic al Mitropoliei Basarabiei.

Documentul proclamă anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, respectiv mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame.

Sinodul explică hotărârea prin rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în formarea și păstrarea identității creștine, ca factori importanți de transmitere a credinței de la o generație la alta.

Pastorala amintește și proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce, săvârșită în luna februarie.

Sursa: Redacția timpul.md