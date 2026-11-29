Igor Dodon face paralelă cu represiunile staliniste după declarația președintei Maia Sandu despre cetățenie

Igor Dodon compară cu represiunile staliniste declarația președintei Maia Sandu potrivit căreia mai multe persoane ar trebui să fie lipsite de cetățenia Republicii Moldova.

Igor Dodon compară cu represiunile staliniste declarația președintei Maia Sandu potrivit căreia mai multe persoane ar trebui să fie lipsite de cetățenia Republicii Moldova.

Șefa statului a motivat că aceste persoane nu respectă statul și desfășoară activități împotriva acestuia, precizând: „Aș face o listă lungă”.

Dodon a replicat că „atunci tot se făceau liste, și în Siberia”, unde erau vizați „zeci de mii de moldoveni”, și a calificat abordarea drept „bolșevică”.

El a mai spus că nu și-a permis să anuleze cetățenia nimănui, „doar lui Băsescu, pentru că acesta a obținut-o ilegal”, și că Maia Sandu i-a dat-o ulterior înapoi.

Sursa: Redacția timpul.md