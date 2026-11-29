O dronă neautorizată a părăsit spațiul aerian al Moldovei după două minute, spre Ucraina

O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova în această după-amiază, fiind semnalată la ora 14:58 lângă localitatea Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă.

O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova în această după-amiază, fiind semnalată la ora 14:58 lângă localitatea Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor fără pilot a părăsit spațiul aerian național două minute mai târziu, la ora 15:00, îndreptându-se spre Ucraina prin zona localității Palanca.

Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, fără a oferi informații despre proveniența sau modelul aparatului.

Centrul Operații Aeriene anunță că monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova continuă.

Sursa: Redacția timpul.md