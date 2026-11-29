Stoianoglo și Fiodor Gagauz, duel în Găgăuzia pentru funcția de bașcan, între independent și socialist

Rata de participare la vot în UTA Găgăuzia a fost de 1,62 % până la ora 09:00, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).

Rata de participare la vot în UTA Găgăuzia a fost de 1,62 % până la ora 09:00, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).

Astăzi, 29 noiembrie 2026, în autonomie se desfășoară turul al doilea al alegerilor pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei, iar în 21 de circumscripții electorale se aleg deputați în Adunarea Populară.

Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00, iar la urne sunt așteptați peste 129 000 de alegători.

Potrivit rezultatelor preliminare, în turul al doilea se confruntă Alexandr Stoianoglo, candidat independent, și Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, după ce la 15 noiembrie niciunul dintre candidați nu a obținut numărul necesar de voturi pentru a câștiga din primul tur.

Sursa: Redacția timpul.md