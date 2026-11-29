Stoianoglo și Fiodor Gagauz se confruntă în turul doi pentru bașcanul Găgăuziei

Astăzi, 29 noiembrie, în UTA Găgăuzia are loc turul al doilea al alegerilor pentru funcția de guvernator (bașcan), alături de scrutinul pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară.

Astăzi, 29 noiembrie, în UTA Găgăuzia are loc turul al doilea al alegerilor pentru funcția de guvernator (bașcan), alături de scrutinul pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară.

Pentru funcția de bașcan se confruntă Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.

Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor activa până la ora 21:00.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la urne sunt așteptați peste 129.000 de alegători, iar rata de participare la nivelul întregii autonomii a ajuns, până la ora 09:00, la 1,62%.

Sursa: Redacția timpul.md