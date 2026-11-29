Turul doi pentru bașcanul Găgăuziei: Stoianoglo, cu 38,44% în primul tur, contra lui Gagauz

Secțiile de votare din UTA Găgăuzia s-au deschis duminică, 29 noiembrie, la ora 07:00, pentru turul doi al alegerilor pentru bașcan și pentru desemnarea deputaților Adunării Populare.

Pentru funcția de bașcan candidează Alexandr Stoianoglo, independent, și Fiodor Gagauz, susținut de Partidul Socialiștilor.

În primul tur, desfășurat pe 15 noiembrie, Stoianoglo a obținut 38,44% din voturi, iar Gagauz – 24,22%.

În 21 de circumscripții electorale se aleg deputații Adunării Populare, iar votarea se va încheia la ora 21:00.

Sursa: Redacția timpul.md