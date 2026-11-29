Curtea Supremă a Canadei a confirmat, vineri, 27 noiembrie, legea din Québec care interzice angajaților din sectorul public să poarte la vedere simboluri religioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Curtea Supremă a Canadei a confirmat, vineri, 27 noiembrie, legea din Québec care interzice angajaților din sectorul public să poarte la vedere simboluri religioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Legea, adoptată în iunie 2019, se aplică profesorilor din școlile publice, polițiștilor, procurorilor și judecătorilor numiți de autoritățile provinciale, iar în 2026 a fost extinsă și asupra personalului din grădinițe și creșe.

Susținătorii legii afirmă că interdicția asigură caracterul laic al statului, în timp ce organizațiile pentru apărarea drepturilor omului susțin că măsura are caracter discriminatoriu.

Sursa: Redacția timpul.md