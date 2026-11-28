25,9% dintre gospodăriile cu persoane cu dizabilități trăiesc mai rău decât anul precedent

Doar 18,5% dintre gospodăriile din Republica Moldova în care trăiesc persoane cu dizabilități își apreciază nivelul de trai ca fiind bun sau foarte bun, arată datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2025.

În gospodăriile fără persoane cu dizabilități, ponderea celor care își apreciază traiul ca fiind bun sau foarte bun a fost de 28,4%.

Totodată, 25,9% dintre gospodăriile cu persoane cu dizabilități au declarat că trăiesc mai rău decât în anul precedent, față de 16,2% în cazul gospodăriilor fără persoane cu dizabilități.

Datele mai arată că 13,7% din totalul gospodăriilor din țară au în componență cel puțin o persoană cu dizabilitate.

Sursa: Redacția timpul.md