Parlamentul a votat, în prima lectură, trecerea de la 892 de primării la 275

Parlamentul a adoptat vineri, 27 noiembrie, în prima lectură, cele două proiecte de lege privind reforma administrativ-teritorială, în forma prezentată de Guvern.

După aproape șapte ore de dezbateri, primul proiect a întrunit 54 de voturi, iar al doilea, 53, ambele susținute de deputații PAS.

Reforma prevede reducerea numărului de primării de la 892 la 275 și înlocuirea celor 32 de raioane cu trei regiuni administrative.

Deputații opoziției au criticat proiectele și au avertizat că reorganizarea va îndepărta serviciile publice de cetățeni.

Potrivit calendarului propus, noua structură administrativă ar deveni funcțională odată cu alegerile locale generale din 2027.

Sursa: Redacția timpul.md