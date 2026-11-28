359 de voturi din 465: Victoria Belous desemnată candidata PAS pentru Primăria Chișinău

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost desemnată candidata PAS pentru Primăria Chișinău la alegerile locale din 2027, cu 359 de voturi din cele 465 valabil exprimate în cadrul Congresului Organizației municipale a partidului.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost desemnată candidata PAS pentru Primăria Chișinău la alegerile locale din 2027, cu 359 de voturi din cele 465 valabil exprimate în cadrul Congresului Organizației municipale a partidului.

Contracandidatul său, consilierul municipal Ion Melnic, s-a oprit la 106 voturi.

Desemnarea vine după ce prima opțiune a partidului, primarul orașului Stăuceni Alexandru Vornicu, s-a retras din cursă pe 12 octombrie, invocând motive familiale.

Candidatura Belous a primit și susținerea publică a președintei Maia Sandu, care a apreciat, în cadrul unei emisiuni televizate din 25 noiembrie, activitatea acesteia la Ministerul Finanțelor.

Sursa: Redacția timpul.md