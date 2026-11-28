Sondaj: accesul la locuințe, principala preocupare a spaniolilor înaintea alegerilor anticipate de duminică

Accesul la locuințe este principala preocupare a electoratului spaniol înaintea alegerilor parlamentare anticipate de duminică.

Accesul la locuințe este principala preocupare a electoratului spaniol înaintea alegerilor parlamentare anticipate de duminică, potrivit unui sondaj al Centrului pentru Cercetări Sociologice.

Scrutinul din 29 noiembrie a fost convocat în iulie de premierul Pedro Sánchez.

Partidul Popular, condus de Alberto Núñez Feijóo, conduce în sondaje, dar conform Euronews nu ar obține singur cele 176 de mandate necesare majorității absolute.

Vox, clasat pe locul al treilea în intențiile de vot, ar putea avea un rol decisiv în formarea viitorului Executiv.

Sursa: Redacția timpul.md