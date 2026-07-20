Renato Usatîi a discutat cu Nick Pietrowicz despre situația politică din Moldova

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a avut astăzi, 20 iulie, o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.

Potrivit politicianului, părțile au discutat despre situația politică, economică și socială din Republica Moldova, precum și despre principalele provocări cu care se confruntă țara în această perioadă.

„Am discutat, de asemenea, despre evoluțiile legate de escrocheriile telefonice și digitale — un fenomen care a afectat grav cetățenii Republicii Moldova, precum și ai multor altor state. Am discutat despre necesitatea consolidării cooperării și a eforturilor comune pentru prevenirea și combaterea acestor infracțiuni”, a menționat Renato Usatîi.

Nick Pietrowicz este șef adjunct al misiunii diplomatice la Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova și exercită în prezent funcția de însărcinat cu afaceri. De-a lungul carierei sale, a avut misiuni în străinătate la Port-au-Prince, Kabul, N’Djamena, Luanda, Canberra și Sarajevo. De asemenea, a ocupat funcția de ofițer regional de securitate al Ambasadei SUA la Chișinău în perioada 2008–2011.

Nick Pietrowicz a studiat limbile franceză, portugheză, rusă, sârbo-croată și română.