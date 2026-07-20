Bărbatul, care mergea cu copilul său pe trotinetă electrică și l-a lovit pe fiul Victoriei Roșca, a ajuns la spital: Poliția spune că documentează cazul

Poliția a venit cu noi detalii despre accidentul produs ieri pe str. Arborilor din capitală, în care a fost implicat fiul actriței Victoria Roșca. Potrivit oamenilor legii, apelul la 112 a fost recepționat la ora 15:09.

„Preliminar, s-a stabilit că un bărbat de 42 de ani, deplasându-se cu trotineta pe trotuar, având copilul său minor în calitate de pasager, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a lovit de un parapet de protecție, ulterior acroșând un alt copil minor aflat în calitate de pieton pe trotuar”, a declarat UNIMEDIA de ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.

În urma impactului, conducătorul trotinetei și copilul acestuia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Celălalt copil, despre care actrița Victoria Roșca a declarat anterior că este fiul său, a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Fiul actriței Victoria Roșca a ajuns la spital după ce ar fi fost lovit de o trotinetă electrică în după amiaza zilei de duminică, 19 iulie, pe strada Arborilor din capitală. Despre incident actrița a relatat pe rețelele sociale, precizând că va depune o plângere la Poliție.