Alte 11 victime ale escrocilor: Cinci dintre ele au luat credite pentru a transfera bani

Un nou caz de escrocherie telefonică și altele zece, comise anterior, au fost raportate de victime în weekend. Prejudiciul total depășește două milioane de lei.

Cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană este de 362.754 de lei.

Potrivit polițiștilor, în cinci situații, victimele au transmis escrocilor banii în numerar, în alte cinci cazuri au fost efectuate transferuri bancare, iar într-un caz, victima a alimentat un terminal de plată.

De asemenea, în cel puțin cinci cazuri, escrocii au convins persoanele să contracteze credite pentru a le transfera ulterior banii.

În acest context, Poliția reamintește cetățenilor să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute.

„Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei escrocherii, întrerupeți imediat convorbirea și sesizați de urgență autoritățile”, au declarat polițiștii.

Este de menționat că datorită vigilenței populației, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca escrocii să-și atingă scopul.