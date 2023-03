4 Zodii care nu îţi vor spune niciodată ce simt cu adevărat

Potrivit astrologilor, exista cateva zodii care au probleme serioase cand vine vorba de exprimarea sentimentelor. Daca il vei intreba pe unul dintre aceste patru semne zodicale cum se simte, va raspunde scurt “bine” (cand de fapt nu este deloc asa).

Fecioară



Fecioara poate fi foarte timida. Este mereu critica cu ea insasi, dar si fata de ceilalti, astfel incat, atunci cand vine vorba de emotii si de exprimarea sentimentelor este foarte dificila.

Fecioara este o fire analitica, asa ca impartasirea emotiilor poate fi o provocare grea pentru ea. Aceasta lucreaza si nu se joaca. In plus, poate fi prea dificil pentru ea sa se deschida chiar si in fata prietenilor apropiati.

Balanță

Balanta detesta confruntarea. Nu doreste sa se implice in niciun fel de activitate emotionala. Ea stie ca are o problema, dar in acelas timp nici nu vrea sa isi raneasca ego-ul. Balanta este extrem de pasnica si corecta, chiar daca anumite persoane o vor deranja, ea nu o va spune niciodata.

Scorpion

Scorpionul se confrunta cu gelozia, cu neincrederea, dar si cu situatii de neintelegere, iar aceste lucruri nu il lasa sa isi exprime sentimentele.

Ii este greu sa aiba incredere in oameni, chiar si atunci cand acestia ii sunt apropriati. Poate nu va impartasi cu tine anumite lucruri de teama sa nu fie judecat. Chiar daca pare ca are incredere in sine, in adancul sau, se lupa cu stima de sine.

Vărsător

Daca exista o zodie care fuge de emotii, aceasta este Varsatorul. Poate fi la extreme: cand este cald, cand este rece. Nu vei stii niciodata ceea ce simte, decat atunci cand este prea tarziu. Simte si gandeste mult mai profund decat alte persoane, dar uraste sa exprime asta.

Cel mai dificil lucru este ca, in momentul in care il intrebi daca este ok, el va spune ca da. Multa bafta daca iti doresti ca un Varsator sa isi exprime sentimentele – ai mult de munca pentru ca acesta sa iti dezvaluie propriile sale emotii.

