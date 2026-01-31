Bursa de Valori Bucureşti a consemnat în ianuarie 2026 cea mai bună lună din ultimii 14 ani din perspectiva creşterii indicelui BET, care a urcat cu 11,26%, cel mai rapid ritm lunar din ianuarie 2012 încoace, pe fondul continuării raliului început la finalul lui 2025 şi al revenirii apetitului investitorilor pentru risc.

Avansul a fost susţinut de volume ridicate. Valoarea tranzacţiilor a ajuns la 2,29 miliarde de lei într-o singură lună, cea mai bună lună ianuarie din istoria bursei şi cel mai mare rulaj lunar din iulie 2023, când listarea Hidroelectrica a mobilizat atât investitori noi, cât şi conturi vechi.

Media zilnică s-a situat la circa 127 milioane de lei, aproape dublu faţă de media din 2025, semn că începutul de an a adus un interes mai mare pentru acţiuni, chiar dacă acest nivel nu garantează că lichiditatea se va menţine la aceleaşi cote pe tot anul.

Ultimele şedinţe ale lunii au fost însă marcate de marcări de profit, după creşterile accelerate din primele săptămâni, mai multe acţiuni închizând uşor pe minus zilnic, în pofida randamentelor consistente pe intervale mai lungi.

Creşterile au fost generalizate în componenţa indicelui BET. Cele mai puternice aprecieri lunare au venit de la Nuclearelectrica (SNN), +31,5% într-o lună şi +77% în ultimul an, MedLife (M), +28,2% în ianuarie şi +124% în 12 luni, şi Fondul Proprietatea (FP), +26,9% pe lună şi aproape dublare faţă de anul trecut. Aquila (AQ) a câştigat 25%, Premier Energy (PE) 20,8%, iar Electrica (EL) 20,7%, cu un salt de peste 120% în ultimul an.

DIGI a urcat cu aproape 18% în ianuarie, TeraPlast (TRP) cu 16%, Transgaz (TGN) cu 15,5% – acţiune care cumulează un avans de peste 200% în ultimele 12 luni – iar One United (ONE) cu 15%. Romgaz (SNG) a adăugat 13%, Transelectrica (TEL) 13%, iar Hidroelectrica (H2O), a crescut cu 11% în ianuarie. Băncile au avut o evoluţie mai temperată: Banca Transilvania (TLV) +7,4% şi BRD +6%, în timp ce OMV Petrom (SNP) a urcat cu 2,2%. La polul opus, câteva titluri au stagnat sau au scăzut uşor, precum Sphera, Purcari sau Antibiotice.

Pe ansamblu, capitalizarea companiilor de pe piaţa principală a ajuns la circa 575 miliarde de lei la final de lună, în creştere puternică faţă de anii precedenţi, reflectând atât avansul preţurilor, cât şi interesul mai mare pentru piaţa locală.

Comparativ cu regiunea, performanţa BVB se plasează peste multe pieţe importante. În ianuarie, indicele din Budapesta a urcat cu circa 15%, iar cel din Polonia cu aproximativ 5,5%, în timp ce Viena (ATX) a avansat cu aproape 6%. Marile pieţe vest-europene au avut evoluţii mai modeste: DAX Germania +0,15% de la începutul anului, Euro Stoxx 50 +2,5%, iar CAC 40 Franţa uşor pe minus. În SUA, indicii principali au consemnat creşteri de circa 1–1,5% de la începutul anului, mult sub ritmul pieţei româneşti.

Datele zilnice arată o activitate susţinută, cu şedinţe frecvente peste 100–150 milioane de lei şi un vârf de peste 319 milioane de lei într-o singură zi. În total, în ianuarie s-au realizat peste 211.000 de tranzacţii cu aproape 900 de milioane de acţiuni, semn al unei participări mai largi a investitorilor.