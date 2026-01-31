O lebădă a intrat în locuința unui bărbat din apropierea râului Nistru

O familie din Soroca a avut parte de o vizită neobișnuită ieri-seară. O lebădă speriată a intrat în casa unui bărbat care locuiești chiar pe malul râului Nistru.

Despre oaspetele neașteptat a relata sora bărbatului, menționând că a doua zi pasărea s-a întors.

„Oaspete de pe Nistru. Fratele meu locuiește chiar pe malul râului. Mă sună în seara asta: „Bate cineva la ușă… deschid ușa — intră o lebădă.” … După ce a uimit gazda și a mai lăsat câteva „amintiri” pe podele, elegantul oaspete a fost rugat politicos să se întoarcă în habitatul său natural”, a scris femeia pe rețelele sociale.

A doua zi lebăda s-a întors. Deși aceasta părea dezorientată, familia consideră că pasărea caută căldură și hrană, fiind deja obișnuită cu oamenii.

„Fratele e bucuros, mai glumește, dar trebuie să o orienteze, cu blândețe, înapoi spre râu, care este chiar peste drum”, a scris femeia.