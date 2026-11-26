În Republica Moldova au fost înregistrate 585 de femei victime ale violenței în familie în 2025, comparativ cu 653 în 2024 și 488 în 2023, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

În Republica Moldova au fost înregistrate 585 de femei victime ale violenței în familie în 2025, comparativ cu 653 în 2024 și 488 în 2023, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Psihologii avertizează că violența în familie se instalează, de cele mai multe ori, treptat și că efectele abuzului se pot transmite de la o generație la alta.

Potrivit acestora, 99 la sută dintre victimele violenței domestice provin din familii în care au existat relații abuzive între părinți.

Statisticile din ultimii ani arată, totodată, că 70 la sută dintre victimele violenței în familie sunt femei, iar șapte din zece femei au declarat că au fost supuse, de-a lungul vieții, unei forme de violență.

Sursa: Redacția timpul.md