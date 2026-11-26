Autoritățile din Greiz cer înapoi 46.500 de euro plătiți refugiaților ucraineni cu venituri nedeclarate

Autoritățile din districtul Greiz, landul Turingia, încearcă să recupereze aproximativ 46.500 de euro plătiți nejustificat unor refugiați ucraineni care nu și-au declarat veniturile și bunurile din Ucraina.

Cei 54 de refugiați reprezintă 8,2% din cei 656 de ucraineni care primesc sprijin în district.

Printre informațiile nedeclarate se numără conturi bancare, apartamente, pensii, salarii și rambursări de impozite, relatează Focus Online.

Pentru 38 dintre ei ajutoarele sociale au fost reduse, iar pentru ceilalți 16 au fost suspendate complet.

Sursa: Redacția timpul.md