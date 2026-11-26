Parlamentul a ratificat împrumutul BERD de 102,9 milioane de euro pentru modernizarea irigațiilor

Infrastructura de irigare din Republica Moldova va fi modernizată cu un împrumut de 102,9 milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), al cărui acord a fost ratificat de Parlament.

Proiectul „Moldova – Proiect de alimentare durabilă cu apă (irigații)” are un buget total estimat la aproximativ 130 de milioane de euro și va asigura accesul la apă pentru cel puțin 6 900 de hectare de terenuri agricole.

Pe lângă împrumutul BERD, Republica Moldova va beneficia de granturi și credite oferite de Uniunea Europeană prin intermediul Platformei NIP.

Implementarea va avea loc în două etape: în prima vor fi modernizate sistemele centralizate de irigare aflate în proprietatea statului SCI „Puhăcenii de Sus”, din raioanele Criuleni și Anenii Noi, și SCI „Masivul Căușeni”, din raionul Ștefan Vodă, iar în a doua vor fi selectate, în baza unui studiu de fezabilitate, alte două-trei sisteme.

Autoritățile estimează o creștere a producției agricole cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani și crearea a aproximativ 270 de locuri de muncă.

Sursa: Redacția timpul.md