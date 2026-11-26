Premierul leton: Estonia s-a grăbit cu închiderea frontierei, decizia Rigăi e așteptată joi

Premierul leton Andris Kulbergs califică drept o greșeală decizia Estoniei de a închide frontiera cu Rusia și spune că autoritățile de la Tallinn s-au grăbit.

El a declarat pentru TV3 că Guvernul Letoniei și autoritățile competente analizează mai multe scenarii privind închiderea propriei frontiere cu Rusia, o decizie asupra pașilor următori fiind așteptată joi.

Kulbergs a spus că măsura trebuie analizată atent, inclusiv în privința transportului de mărfuri și a fluxurilor de trafic, și că Estonia trebuia să consulte în prealabil celelalte două state baltice.

Riga nu a decis încă suspendarea tranzitului cerealelor rusești, subiect care urmează să fie discutat în următoarele săptămâni, inclusiv în cooperare cu Ucraina.

Sursa: Redacția timpul.md