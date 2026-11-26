Sârbii sunt chemați din nou la vot: Când vor avea loc alegerile prezidențiale anticipate

Scrutinul va avea loc la trei luni după demisia fostului președinte Aleksandar Vucic, care a renunțat la funcție pentru a se implica în campania electorală a partidului său.

Alegerile parlamentare din 25 octombrie s-au soldat însă cu înfrângerea Partidului Progresist Sârb și au pus capăt celor 14 ani în care Vucic s-a aflat la conducerea țării.

Ales în aprilie 2022 pentru un al doilea mandat prezidențial de cinci ani, Aleksandar Vucic a renunțat la funcție cu aproape opt luni înainte de expirarea acestuia.

Aleksandar Cupic, ales în fruntea Parlamentului pe lista mișcării studențești, a îndemnat cetățenii să participe la scrutinul din decembrie pentru a desemna un președinte care să reprezinte unitatea națională.

Acesta va asigura interimatul funcției prezidențiale până la alegerea noului șef al statului.