7 gustări sub 100 de calorii. Ce să mănânci ca să scapi de burtă

Din nefericire insa alimentele cu un continut ridicat de zahar nu te ajuta decat pentru scurt timp sa scapi de senzatia de foame, ceea ce inseamna ca in curand vei cauta inca ceva pentru a manca. Tocmai de aceea este bine sa iei in calcul si alte optiuni.

Iata 7 gustari sub 100 de calorii care te vor ajuta sa scapi de burta.



1. Coacaze

Sunt putine gustarile care sa se poata compara, din punct de vedere nutritional si al continutului de antioxidanti, cu o mana de coacaze. In plus, o ceasca din aceste fructe contine numai 83 de calorii, ceea ce inseamna ca sunt ca se incadreaza perfect intr-o dieta sanatoasa.

2. Un ou fiert tare

Fierbe cateva oua si dupa ce s-au racit baga-le in frigider si astfel vei avea la dispozitie o gustare care contine 6 grame de proteine cu numai 78 de calorii. Aceasta gustare va fi suficient de satioasa si te va impiedica sa manaci prea mult la masa de seara.

3. O portocala

Uneori cu cat este gustarea mai simpla cu atat este mai bine. O portocala care contine numai 60 de calorii este una dintre cele mai bune fructe pe post de gustare datorita continutului ridicat in vitamine si scazut in zahar natural. In plus, faptul ca trebuie sa decojesti o portocala si o desfaci usor, te ajuta sa savurezi usor gustarica.

4. O ceasca de capsune

Datorita faptului ca o ceasca de capsune contine numai 46 de calorii, le poti consuma fara grija bucurandu-te in acelasi timp de vitaminele si antioxidantii pe care ii contin. Capsunele congelate sunt la fel de sanatoase precum cele proaspete asa ca pot fi consumate in orice perioada a anului.

5. Un baton de cascaval

Un baton de cascaval sarac in grasimi contine numai 80 de calorii si, totodata, 8 grame de proteina, plus calciu care ajuta la intarirea oaselor si fara grasimile saturate care se gasesc in alte sortimente de cascaval.

6. 28 de grame de migdale

Migdalele crude contin proteine si grasimi mononesaturate. Numeroase studii au demonstrat ca un consum zilnic de migdale ajuta la scaderea in greutate. Totusi, nu manca mai multe de 30g de migdale astfel incat sa nu depasesti cele nivelul optim de calorii.

7. Un sfert de ceasca de merisor uscat

Fructele uscate cu adaos de zahar sunt un dezastru pentru o dieta echilibrata. Insa daca te limitezi la un sfert de cescuta de merisor uscat vei avea numai de castigat. De asemenea, aceste fructe pot fi un desert satisfacator indiferent ca sunt consumate singure sau impreuna cu un iaurt.

