740 de oameni vor forma o viță-de-vie umană. Moldova țintește un record Guinness

Republica Moldova se pregătește pentru o nouă tentativă de a intra în Guinness World Records. Cu o săptămână înainte de evenimentul oficial, 740 de persoane au participat la repetiția generală pentru formarea unei vițe-de-vie umane în Piața Marii Adunări Naționale.

Tentativa de stabilire a recordului pentru „Cea mai mare reprezentare umană a viței-de-vie din lume” va avea loc pe 3 octombrie, la ora 13:00, în prima zi a celei de-a XXV-a ediții a Zilei Naționale a Vinului.

Participanții au fost repartizați în funcție de elementele reprezentării – trunchi și rădăcini, ramuri, frunze, ciorchini de struguri și cârcei. Fiecare persoană are o poziție stabilită, iar la repetiție au fost exersate traseul și sincronizarea necesare pentru ca formația să reproducă, privită de la înălțime, schița aprobată.

„Recordul pentru «Cea mai mare reprezentare umană a viței-de-vie din lume» va fi atins cu ajutorul a 740 de oameni care, într-un timp foarte scurt, trebuie să se transforme într-o singură imagine”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului.

Potrivit acestuia, imaginea este menită să promoveze Republica Moldova și Vinul Moldovei la nivel internațional. „Vița-de-vie este parte din identitatea noastră, iar faptul că ea va fi construită chiar de oameni subliniază sloganul ediției aniversare a Zilei Naționale a Vinului «Vinul care ne unește»”, a spus Iamandi.

Peste 30 de criterii pentru validarea recordului

Tentativa va fi evaluată în baza a peste 30 de criterii tehnice. Printre acestea se numără reproducerea exactă a schiței aprobate, numărul participanților, forma și dimensiunile reprezentării, respectarea culorilor și a tipului de îmbrăcăminte, precum și poziționarea corectă a fiecărui participant.

De asemenea, va fi verificată delimitarea spațiului destinat tentativei față de public, respectarea materialelor și marcajelor aprobate și documentarea fotografică și video a imaginii finale.

În timpul evenimentului, organizatorii vor utiliza o aplicație pentru înregistrarea și monitorizarea participanților. După ocuparea tuturor pozițiilor, numărul acestora va fi verificat inclusiv fizic de adjudecătorul oficial al Guinness World Records.

Cei 740 de participanți vor trebui să rămână nemișcați aproximativ 10–15 minute, timp în care vor fi realizate verificările, fotografia oficială și filmarea aeriană cu drona. Rezultatul tentativei va fi anunțat pe loc, după încheierea procedurii de evaluare.

Organizatorii spun că reprezentarea umană a viței-de-vie este gândită ca un simbol al ediției aniversare a Zilei Naționale a Vinului și ca un instrument de promovare a Republicii Moldova și a Vinului Moldovei peste hotare.

Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului se va desfășura pe 3 și 4 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale și la vinăriile din întreaga țară.