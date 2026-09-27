Republica Moldova lipsește din programul anunțat de Siegfried Mureșan. În cele douăzeci și opt de capitole, Siegfried Mureșan nu a făcut nicio referire explicită la R. Moldova, deși în Parlamentul European acesta conduce delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova.

În paralel, a fost desemnat co-raportor pentru Facilitatea de Creștere și Reformă dedicată R. Moldova, un pachet de asistență financiară de 1,9 miliarde de euro, aprobat de plenul Parlamentului European în martie 2025.

Mai mult, în decembrie 2021, deputatul european Siegfried Mureșan a fost decorat de președinta R. Moldova, Maia Sandu, cu „Ordinul de Onoare”, „în semn de apreciere pentru susținerea obiectivului de integrare europeană și a eforturilor de consolidare a proceselor democratice în R. Moldova”.

„O gafă politică greu de justificat”

Într-o declarație pentru PS News, analistul politic din R. Moldova Mihai Isac susține că „nu este doar o scăpare de redactare”, iar absența Chișinăului din liniile directoare ale programului de guvernare „este o gafă politică greu de justificat”.

„Nu este doar o scăpare de redactare. Pentru un guvern care își revendică orientarea europeană și transatlantică, absența Chișinăului din liniile directoare ale programului de guvernare este o gafă politică greu de justificat.

România vorbește despre OCDE, Statele Unite, securitatea Mării Negre și infrastructură, dar omite tocmai relația cu statul vecin pentru care Bucureștiul pretinde de ani întregi că are o responsabilitate strategică și istorica specială. Republica Moldova este dependentă de România în domenii-cheie, precum comerț, energie, infrastructură și sprijin pentru integrarea europeană. Tocmai de aceea, tăcerea programului devine și mai inexplicabilă.

Nu era nevoie de declarații sentimentale. Era nevoie de obiective clare, vorbim de ce proiecte vor fi accelerate, ce instituții vor coordona sprijinul pentru aderarea la UE, ce bani vor fi alocați și în ce termene. Într-un moment în care Chișinăul are nevoie de certitudine și de un București prezent, o asemenea omisiune transmite un semnal prost. România riscă să transforme una dintre relațiile sale strategice într-o simplă anexă a politicii externe. Iar orice gol lăsat de București va fi exploatat imediat de propaganda rusă”, a declarat analistul.