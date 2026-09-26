Alertă la Ștefan Vodă: Fragmente ale unei drone, găsite la Volintiri

Fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot la bord au fost depistate, sâmbătă seara, în extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Poliția de Frontieră anunță că resturile au fost găsite la sol în jurul orei 20:25, în urma unei informații primite de la localnici.

Zona a fost imediat securizată, iar autoritățile desfășoară verificări pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Poliția de Frontieră precizează că monitorizează situația în cooperare cu celelalte autorități competente și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Instituția le recomandă cetățenilor să nu se apropie și să nu atingă eventualele resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute.

În cazul depistării unor astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze din zonă și să informeze imediat autoritățile, apelând Serviciul unic 112.