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Horoscop 27 septembrie 2026: alegerile făcute la timp contează în sezonul Balanței

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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UNIMEDIA publică horoscopul zilei de 27 septembrie 2026, care le adresează cititorilor o întrebare: să insiste pe planurile deja făcute sau să recunoască mai repede unde viața le cere alt ton, alt pas ori alt om lângă ei.

Horoscopul plasează ziua în sezonul Balanței, un sezon în care contează alegerile făcute la timp.

Exact de aici pornesc astăzi o apropiere importantă, o oportunitate, un câștig sau o reparație pe care cititorii nu își permit să le trateze superficial, transmite sursa.

Titlul materialului anunță că nativii Taur schimbă totul dintr-o alegere neașteptată, iar cei din Capricorn se vindecă printr-un adevăr greu.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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