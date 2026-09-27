Majorări la pompă în weekend: prețul benzinei urcă la 34,28 de lei pe litru

Prețurile la carburanți urcă în Moldova în perioada 26–28 septembrie, conform noilor plafonuri publicate de ANRE.

Un litru de benzină 95 va putea fi vândut cu maximum 34,28 lei, cu 9 bani mai mult decât prețul stabilit anterior.

Decizia apare după ce ANRE a anunțat aplicarea temporară a unei formule ajustate de calcul pentru prețul motorinei.

Majorările intră în vigoare în weekendul 26–28 septembrie.

Sursa: Redacția timpul.md