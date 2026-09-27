Drone găsite lângă Volintiri: Poliția de Frontieră alertată de localnici în seara de 26 septembrie

În extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, au fost depistate în seara zilei de 26 septembrie fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot.

În extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, au fost depistate în seara zilei de 26 septembrie fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot.

Descoperirea a avut loc în jurul orei 20:25, informează UNIMEDIA.

Locuitorii din zonă au alertat Poliția de Frontieră.

Sursa: Redacția timpul.md