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Drone găsite lângă Volintiri: Poliția de Frontieră alertată de localnici în seara de 26 septembrie

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Drone găsite lângă Volintiri: Poliția de Frontieră alertată de localnici în seara de 26 septembrie

În extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, au fost depistate în seara zilei de 26 septembrie fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot.

În extravilanul localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, au fost depistate în seara zilei de 26 septembrie fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot.

Descoperirea a avut loc în jurul orei 20:25, informează UNIMEDIA.

Locuitorii din zonă au alertat Poliția de Frontieră.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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