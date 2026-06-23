Vasile Costiuc, despre reforma pensiilor: Riscăm să ne trezim fără polițiști și pompieri

Partidul „Democrația Acasă” cere autorităților să retragă și să revizuiască proiectul de lege, care vizează modificarea radicală a condițiilor și ridicarea vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special (MAI, CNA, SIS, ANP, SPPS).

„În timp ce țara fierbe, iar în sate nu mai are cine păzi ordinea publică, guvernanții de la Chișinău stau în birouri sterile și fac calcule pur contabile, rupte complet de realitatea din teren. Ei cred că securitatea unei țări se conduce cu tabelul Excel în față”, se arată într-un mesaj publicat de formațiune.

Formațiunea a subliniat că structurile de forță se confruntă deja cu un deficit de personal, iar prin acest proiect, statul riscă să rămână cu încă mai puțini tineri angajați „care mai vor să-și servească patria acasă!”.

„Pachetul social și pensionarea timpurie erau singurele argumente care mai compensau salariile mizere, nopțile nedormite, riscul permanent și restricțiile dure. Dacă le luați și asta, mâine vom avea un exod masiv de cadre! Cine ne mai apără?”, s-a întrebat liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc.

Deputatul a avertizat că activitatea din prima linie presupune o uzură fizică și psihică extremă.

„În loc să reformăm sistemul prin dotări și salarii atractive, noi transformăm structurile operative în aziluri, forțând oameni măcinați de boală și stres să treacă teste fizice imposibile la vârste avansate. Se invocă constant „sustenabilitatea bugetului”, dar se uită un lucru elementar: echitatea socială! Nu poți să pui egal între un funcționar care stă la căldură la birou și un polițist de la „Fulger” sau un angajat din penitenciare care își riscă viața în fiecare secundă”, a explicat politicianul.

În acest context, Partidul „Democrația Acasă” solicită retragerea acestui proiect în forma sa actuală și inițierea unor consultări cu sindicatele din domeniu și cu specialiștii în securitate.

„Orice modificare a vârstei de pensionare trebuie implementată doar cu o indexare substanțială a salariilor, cu asigurări medicale garantate pe viață și cu un plan clar de tranziție a cadrelor în vârstă spre funcții logistice”, a conchis Vasile Costiuc.

În cadrul unei conferințe de presă susținute pe 23 iunie, parlamentarul, a relatat cazul unui polițist de frontieră care a revenit acasă după o perioadă lungă de muncă peste hotare, și s-a angajat în sistem.

„Mi-am făcut bani de apartament și am revenit în sistem. Astăzi, după modificările pe care auzim că vor să le facă cei de la guvernare, eu vă spun că, într-o săptămână, depun cerere de demisie”, a citat Vasile Costiuc declarația polițistului de frontieră.

La rândul său, deputatul Ana Țurcan-Oboroc a menționat că, din aproximativ 3.500 de posturi existente în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), doar 2.500 sunt ocupate. Asta deși în închisorile din Republica Moldova se află peste 6.600 de deținuți, mulți dintre ei fiind condamnați pentru infracțiuni grave și deosebit de grave.

„Este dificil și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere psihologic să stai toată ziua după gratii, înconjurat de persoane cu nu cele mai bune intenții”, a subliniat parlamentarul.