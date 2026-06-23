Anastasia Taburceanu explică cum a ajuns la Moldatsa: Ei m-au contactat

Anastasia Taburceanu a venit cu explicații privind angajarea sa în cadrul Moldatsa, după ce numele său a fost menționat în spațiul public în legătură cu remunerația încasată și procedura de angajare fără concurs.

Potrivit unei investigații jurnaliste, Taburceanu ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la întreprinderea de stat, ceea ce ar însemna aproximativ 120 de mii de lei lunar în anul 2026.

Într-o reacție, Anastasia Taburceanu a declarat că inițiativa angajării nu i-a aparținut, ci a venit din partea unor reprezentanți ai Moldatsa, care căutau un specialist în comunicare.

Potrivit acesteia, înainte de a accepta funcția, a încercat să identifice alte persoane interesate de această poziție.

„M-a contactat cineva de la Moldatsa pentru că erau în căutare de un specialist în comunicare. Am încercat să găsesc pe cineva care ar vrea să ocupe această funcție, am întrebat prin cunoștințele mele. Nu am găsit pe nimeni care să fie atunci în căutare de job. După mai multe discuții am acceptat această poziție”, a declarat Taburceanu.

Subiectul a stârnit reacții în spațiul public după apariția informațiilor privind veniturile obținute de aceasta în cadrul întreprinderii.