Ex-șef Moldatsa: Milioane de euro, dispărute. Spînu, implicat

Fostul director al Moldatsa, Sorin Stati, susține că grantul de 3 milioane de euro, oferit Republicii Moldova de Eurocontrol în anul 2022 pentru susținerea activității întreprinderii în perioada de criză, „a dispărut”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Puterea a Patra, unde Stati a afirmat că informația i-ar fi fost comunicată de fostul director al Moldatsa, Dumitru Vangheli. Potrivit lui Sorin Stati, grantul a fost oferit într-un moment în care întreprinderea se confrunta cu dificultăți financiare majore, după ce vânzările au scăzut drastic, iar angajații întâmpinau probleme la plata salariilor.

„Eurocontrol a alocat aceste 3 milioane de euro întreprinderii deoarece vânzările scăzuseră drastic, iar angajații aveau probleme cu achitarea salariilor. Dumitru Vangheli m-a informat că acești bani au venit și au dispărut”, a declarat Stati.

Întrebat dacă Dumitru Vangheli i-a spus direct că banii destinați sprijinirii Moldatsa în perioada de criză au dispărut, fostul director a confirmat acest lucru.

Mai mult, Stati a susținut că Vangheli ar fi discutat despre acest subiect cu Oleg Popșoi, care i-ar fi recomandat să nu se implice, deoarece situația ar fi fost gestionată de fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

Potrivit lui Stati, ulterior i s-ar fi cerut opinia despre cum ar putea fi „camuflați” acești 3 milioane de euro.

Acesta afirmă că ar fi recomandat două soluții: fie o discuție directă cu Andrei Spînu pentru clarificarea situației, fie depunerea unui denunț la Procuratură.

Contactat de jurnaliști, Andrei Spînu a respins acuzațiile și a declarat că informațiile prezentate de Sorin Stati sunt false.

Fostul ministru a precizat că toate detaliile privind suportul financiar acordat de Eurocontrol pot fi verificate printr-o solicitare oficială adresată Moldatsa.

Deocamdată, reprezentanții Moldatsa nu au venit cu o reacție privind acuzațiile lansate.