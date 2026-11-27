A doua avertizare de la Zelenski într-o săptămână: rușii pregătesc o nouă lovitură de amploare

Președintele ucrainean Zelenski a avertizat, în discursul său video de seară adresat națiunii, că rușii pregătesc o nouă lovitură de amploare.

„Din păcate, avem informații”, a spus liderul de la Kiev, potrivit Reuters, îndemnând populația să fie, în zilele următoare, atentă la alertele privind amenințările cu rachete.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina va reconstrui ceea ce îi aparține și va riposta la fiecare bombardament rusesc.

Este a doua avertizare emisă de președintele ucrainean săptămâna aceasta, în contextul atacurilor rusești practic continue, 24 de ore din 24, asupra Kievului și a altor orașe, încă din luna septembrie.

Sursa: Redacția timpul.md