Împrumut de 33 de milioane de euro pentru modernizarea școlilor profesionale din Moldova

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acordul de împrumut de 33 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care va finanța modernizarea infrastructurii a 25 de instituții de învățământ profesional tehnic.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acordul de împrumut de 33 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care va finanța modernizarea infrastructurii a 25 de instituții de învățământ profesional tehnic.

Prima etapă a proiectului vizează 15 instituții, unde își fac studiile aproximativ 14.500 de elevi.

Investițiile prevăd reabilitarea a 24 de blocuri de studii, cu ateliere și laboratoare modernizate și dotate cu echipamentele necesare instruirii practice, precum și renovarea a 13 cămine cu aproximativ 3.000 de locuri.

Bugetul total al proiectului se ridică la 80 de milioane de euro, din care Republica Moldova asigură o contribuție de 40 de milioane, iar alte șapte milioane sunt acordate sub formă de grant prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate.

Sursa: Redacția timpul.md