Internațional

A doua cea mai mare rafinărie din Rusia, oprită complet după un atac ucrainean

Photo of Timpul.md Timpul.md2 septembrie 2026
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A doua cea mai mare rafinărie ca mărime din Rusia și-a oprit complet producția în urma unui atac ucrainean cu drone. Potrivit agenției Reuters, care citează surse din industrie, uzina a suferit avarii la două dintre instalațiile sale principale de procesare primară.

Rafinăria, situată în regiunea Leningrad, are o capacitate de prelucrare de 20 de milioane de tone pe an, iar atacul a scos din funcțiune instalații responsabile de aproape 50% din capacitatea de rafinare. Restul echipamentelor de producție erau deja oprite. Uzina, care procesa 7% din cantitatea de petrol rafinată în Rusia, era cel mai mare furnizor de combustibil pentru Sankt-Petersburg și regiunile din nord-vestul țării.

Este a treia oprire de amploare a rafinăriei din acest an, după atacurile precedente din martie și mai. Potrivit presei internaționale, uzina nu a fost repusă complet în funcțiune nici până în prezent. În august, aceasta a funcționat la aproximativ 50% din capacitate.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice rusești, în încercarea de a slăbi economia de război a Rusiei. Bombardamentele au provocat scăderea producției la rafinării și a dus la o penurie de combustibili. Pentru a stabiliza piața internă, autoritățile de la Moscova au restricționat exporturile, au relaxat temporar standardele de calitate și au recurs la importuri de produse petroliere, din Belarus și India.

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Photo of Timpul.md Timpul.md2 septembrie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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