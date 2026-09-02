Accident în Capitală: Un autobuz a ajuns într-un pilon după impactul cu o mașină

Un autobuz de rută a fost proiectat într-un pilon electric după ce s-a ciocnit cu un automobil de marca Audi, pe strada Ion Creangă din Chișinău.

Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, ne-a comunicat că totul s-a întâmplat în jurul orei ora 16:50.

„În circumstanțe care urmează a fi stabilite, un automobil de marca Audi, condus de un bărbat de 39 de ani, s-a tamponat cu un autobuz de ruta, condus de un bărbat de 47 de ani. În urma impactului, autobuzul a fost proiectat într-un pilon electric”, ne-a spus ofițerul de presă.

În urma impactului, persoane traumatizate nu au fost înregistrate.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar oamenii legii cercetează circumstanțele exacte ale producerii accidentului.