Primarii din Anenii Noi propun alte terenuri pentru Centrul de Deșeuri de la Șerpeni

Mai multe terenuri alternative au fost propuse de autoritățile locale din Anenii Noi pentru amplasarea viitorului Centru Regional de Management al Deșeurilor, pe care Guvernul vrea să îl construiască în zona localității Șerpeni. Primarii din raion solicită analizarea obiectivă și transparentă a variantelor în paralel cu amplasamentul din zona Șerpeni.

„Noi înșine, la ședința în care am semnat rezoluția, am prezentat un șir întreg de terenuri, care la rândul lor trebuie să fie analizate, corect, obiectiv și transparent”, a declarat Victor Gori în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.

Potrivit primarului, după evaluarea tuturor variantelor și prezentarea informațiilor relevante, ar trebui organizate consultări publice cu locuitorii comunităților vizate.

Poziția exprimată la conferință este susținută de rezoluția semnată la 19 august de 22 de primari din raionul Anenii Noi. Aceștia cer o evaluare obiectivă, completă și transparentă a Centrului, astfel ca să se țină cont de impactul asupra comunităților și să ofere suficiente informații pentru ca locuitorii să poată înțelege proiectul înainte de a-și exprima opinia. În același context, Victor Gori a solicitat ca primarii să nu fie intimidați și a spus că autoritățile locale încearcă să lămurească aspectele pe care le consideră neclare.

Primarii susțin că nu se opun reformei în domeniul gestionării deșeurilor și sunt gata să participe la implementarea unui proiect modern, însă cer ca alegerea amplasamentului să fie făcută transparent și în urma unui dialog real cu comunitățile. Președintele raionului Anenii Noi a declarat că autoritățile locale sunt deschise unui dialog constructiv, bun și permanent cu instituțiile responsabile pentru identificarea unei soluții benefice atât pentru raion, cât și pentru Republica Moldova.

Într-o reacție pentru IPN, serviciul de presă al Ministerului Mediului precizează că la Șerpeni este planificat un centru regional modern de management al deșeurilor, nu o simplă „gunoiște”. Terenul se află în extravilan, aparține Agenției Proprietății Publice și este situat la circa 6 km de Șerpeni și 4 km de Speia, iar accesul nu va traversa localitățile. Centrul va include sisteme de impermeabilizare, captare a gazului și tratare a levigatului. Proiectul, finanțat de BERD și BEI, se află în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, urmând să fie organizate studiile și consultările publice înaintea unei decizii finale. Proiectul face parte din planul de creare a șase centre regionale de management al deșeurilor în Republica Moldova, mai precizează sursa.

Notă: Agenția IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în știrile realizate de pe declarațiile organizatorilor prezentei conferințe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferințe de presă în condiții similare.