Crima de la Cantemir: „Era legat cu iarbă la gât, avea mâinile rupte și capul ca un balon”. Cei doi bărbați, suspectați că au bătut până la moarte un tânăr de 17 ani, au fost plasați în arest preventiv

Cei doi bărbați, de 21 și 35 de ani, suspectați că au bătut mortal un adolescent de 17 ani din raionul Cantemir, au ajuns astăzi în fața magistraților de la Judecătoria Taraclia. Ambii au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Avocatului tânărului de 21 de ani susține că nu l-ar fi bătut pe adolescent. Apărătorul nu a oferit alte detalii.

Avocatul celulait bărbat nu a vrut să ofere declarații jurnaliștilor.

Noi detalii ies la iveală despre cazul minorul de 17 ani găsit mort la Cantemir, după ce plecase la Hram într-o localitate vecină, la Constantinești, și nu s-a mai întors acasă. Mama și bunica lui Denis au povestit detalii șocante, în cadrul podcastului „Verdict” cu avocatul Dorin Podlisnic, despre starea în care ar fi fost găsit băiatul și cer ca persoanele responsabile de moartea lui să fie pedepsite. „Ni l-au ucis cu cruzime. Ni l-au ucis și l-au aruncat pe imaș. Era cu capul în jos”, spune mama minorului, sfâșiată de tragedie.

Foto: Colaj

„Eu l-am văzut primul pe dânsul. El era distrus. Am mai văzut multe în viața mea, dar așa ceva n-am văzut niciodată”, a mărturisit și un unchi de-al lui Denis.

Potrivit mărturiilor rudelor, Denis ar fi încercat să fugă și să ceară ajutor, iar ulterior ar fi fost ajuns din urmă și agresat.

„El fugea și striga „ajutor”. L-au gâtuit. Eu îi văd mâinile… rupte. Capul distrus”, spune bunica adolescentului.

Femeia afirmă că băiatul ar fi fost legat de mâini, picioare și gât.

„El a fost legat de mâini, cum am înțeles, de picioare și de gât, cu iarbă. Toată fața era ca un balon, ca o minge mare. Nu se înțelegea unde-i gura, unde-i nasul”, mai spune aceasta.

Rudele cer ca toate persoanele care ar fi avut un rol în moartea adolescentului să fie identificate și trase la răspundere.

„Asta nu-i de iertat și eu nu vreau ca ei să scape”, spune bunica lui Denis.

„Un copil distrus, pe care noi nici nu îl putem înmormânta cum trebuie, să-l vedem măcar. Va trebui să-l acoperim”, adaugă aceasta, cu lacrimi în ochi.

Ce alte mărturii au făcut rudele lui Denis și ce au povestit despre tragedie, aflați în interviul de mai jos.